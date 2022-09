Giuliana Rengifo pide piedad a Magaly: "Para, tengo hijas y hay bullying en el colegio"

¡Salió a defenderse! Luego que Magaly Medina reveló en su programa que fue la esposa del notario Paul Pineda quien le pidió que la ayudara a desenmascarar la infidelidad de su marido, Giuliana Rengifo apareció en ‘En boca de todos’ para dar sus descargos.

En medio de la entrevista que mantuvo con Ricardo Rondón, la cumbiambera le pidió a la ‘Urraca’ que parara con sus ataques y revelaciones, pues la situación estaba afectando a su familia, sobre todo a sus hijas, quienes aún están en la etapa escolar.

“Si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie se ha metido en tu relación”, señaló la cumbiambera muy afectada con la situación.

Giuliana Rengifo insiste que el notario está separado

En más de una ocasión, Giuliana Rengifo se refirió al estado civil de Paul Pineda. La ex Agua Bella insistió en que, a pesar de aún figurar como casado en la Reniec, el notario está separado desde hace varios meses de la madre de sus hijos.

“Él (Paul Pineda) es una persona separada y vive solo. Es más, tengo un chat con su hijo mayor donde dice ‘Giuliana, no hay problema, mi papá está soltero”, enfatizó.