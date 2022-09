Giuliana Rengifo acepta que si hubo atracción con notario: "Sí, me gustó"

Giuliana Rengifo apareció en el programa ‘En boca de todos’ para defenderse, luego que Magaly Medina revelara que fue Katerine Tapia, la esposa del notario, quien se comunicó con sus ‘urracos’ para ‘ampayar’ a su marido con la cumbiambera.

La ex Agua Bella contó que conoció al notario el 24 de junio, cuando fue contratada por él para ofrecer un show privado en su casa. Según reveló, tras su presentación, Pineda se le acercó y se despidió de ella con un beso en la frente.

“Me agarró la mano y me dio un beso en la frente el día 24 de junio que lo conocí”, empezó diciendo Rengifo. Tras ello, Ricardo Rondón inquirió a la cumbiambera, señalándole que no cualquiera tiene esas atenciones con una desconocida. “No cualquiera te agarra la mano y te besa la frente”, confrontó Rondón.

La cumbiambera señaló que aceptó las atenciones del notario porque se sentía atraída hacia él. “Eso fue diferente porque a mí también me gustaba y yo sabía que era una persona separada”, agregó.

Finalmente, Rengifo indicó que está en su derecho de salir con cualquiera, pues es una mujer soltera y no le causa daño a nadie.

“Soy una mujer soltera, quiero ser feliz, a quien le hago daño”, acotó.





Giuliana Rengifo le pide a Magaly que pare con sus ataques por el bien de su familia

En otro pasaje de la entrevista, Giuliana Rengifo le pidió a Magaly Medina que pare con sus ataques por la tranquilidad de su familia.

“Si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie se ha metido en tu relación”, agregó.