'Esto es Guerra': Rafael Cardozo abandona set tras ser consultado sobre relación con 'Cachaza'

Un momento tenso se vivió en el set de 'Esto es guerra' luego que Rafael Cardozo abandonara abruptamente el set de grabación cuando le preguntaron sobre su relación con Carol Reali, la popular 'Cachaza'.

La decisión del combatiente sorprendió a los conductores del programa, mientras que algunos de sus compañeros salieron en su defensa alegando que tenía derecho a guardar silencio sobre su vida sentimental.

Rafael Cardozo se niega a responder si está soltero

Desde hace varias semanas, los rumores acerca de un distanciamiento entre la parejita encendieron las alarmas en la farándula local. Ayer, en el programa En Boca de todos, los panelistas confirmaron que los brasileros habían puesto punto final a su compromiso y la relación de más de 12 años.

Ante esta noticia Johanna San Miguel y Renzo Schuller aprovecharon el juego de la ‘La escalera del saber’ para sacarle información al combatiente y confirmar las especulaciones de sus colegas.

Al inicio Rafael Cardozo se quedó callado cuando le preguntaron si estaba soltero o comprometido, pero luego de varias preguntas relacionadas a 'Cachaza' decidió retirarse sin decir ni una sola palabra.

Michelle Soifer lo defiende

Tras la decisión de Rafael Cardozo, Johanna San Miguel, recalcó que estaba prohibido abandonar el set y que se debían cumplir las reglas. “Si no quiere responder, simplemente puede quedarse callado”, refirió. No obstante, Michelle Soifer salió en su defensa alegando que quizás estaba pasando por un mal momento en su relación y todavía no podía decir palabra alguna.

“De repente están pasando por una situación dolorosa que nosotros no vamos a entender (…) si él no ha respondido es porque se está sintiendo afectado o hay algo que todavía tiene que arreglar”, señaló la integrante de 'Esto es guerra'. “Tiene todo el derecho de irse porque es algo muy personal, que no viene al caso que pregunten”, recalcó.