Ethel Pozo ningunea ampay de Magaly Medina: "No lo he visto, todos vemos Maricucha"

¡Se lo perdió! Ethel Pozo se refirió al ampay de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, que difundió este martes Magaly Medina en su programa. La hija de Gisela Valcárcel confesó que no vio las imágenes que propagó el show de la Urraca porque, en su lugar, sintonizó Maricucha.

“Lo que me han contado, no lo he visto naturalmente, en ese horario todos vemos Maricucha, pero lo que me han dicho es que él tenía el anillo de casado puesto”, reveló la hija de la Señito.

En esa misma línea, la esposa de Julián Alexander criticó a la expolicía por involucrarse con el futbolista, quien es un hombre casado.

“Que no nos venga a decir que no sabía, o que le había dicho que estaba separado. Todos sabemos que cuando estamos casados, tenemos un anillo”, agregó.

Otro de los que criticó a la modelo fue Edson Dávila. Giselo despotricó en contra de Toledo por mantener una relación con el futbolista, sabiendo que es un hombre casado. Y es que, incluso, el jugador de Cienciano aparece con su anillo de matrimonio en el ampay con la expolicía.

“Jossmery Toledo no es una persona buena, ella a sabiendas de que tiene su esposa e hijos, cómo se mete una mujer en esa relación. Cómo se mete a sabiendas”, expresó el bailarín.

Esposa de Paolo Hurtado se comunicó con ‘América hoy’ tras ampay

Rosa Fuentes habló con América hoy a través de Instagram tras las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina. La esposa de Caballito confesó que lleva un embarazo de riesgo.

“Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo, después de esto hay un antes y un después”, expresó.

Asimismo, agradeció a sus seguidores y la prensa por los mensajes de apoyo que le han escrito en redes sociales.

“Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy pública, no tengo porque dar ninguna aclaración. Pero -de igual manera- agradezco el apoyo de todos”, acotó.

