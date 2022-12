Ethel Pozo revela que nunca ha comprado regalos de Navidad a sus hijas: "Celebramos el nacimiento del niño Jesús"

Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros de América hoy al revelar que nunca les ha comprado un regalo a sus hijas. Según comentó, se debe a su religión, pues su familia celebra el nacimiento de Jesús y no dar regalos a otras personas.

Ethel Pozo revela que no da regalos de Navidad

En el programa antes de Navidad de América hoy, los conductores conversaron sobre las tradiciones y algunos indicaron que todavía estaban buscando un regalo para sus seres queridos. Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel sorprendió al contar que nunca da regalos en Nochebuena.

“Yo nunca he comprado regalos en Navidad. A mis hijas jamás, ellas te dicen en mi casa nunca ha habido regalo”, contó la conductora ante la sorpresa de sus compañeros.

Christian Domínguez preguntó si les daba el regalo después de Nochebuena, pero Ethel Pozo aseguró que no seguía la tradición por motivos religiosos. “No, porque la Navidad en mi casa siempre ha sido la llegada del niño Jesús”, aseguró. Eso sí, afirmó que sí hay cena navideña. “Sí recibo a toda mi familia y cocino como dos días, pero no le compro regalo a nadie”, explicó.

Ante esto, Edson Dávila no dudó en bromear sobre el tema y aseguró que era una ‘tacaña’ por no querer dar regalos. “Eres bien tacañita, hermana”, señaló Giselo. No obstante, Pozo salió a defenderse: “¿Que tiene que ver el niño Jesús con los regalos?”, sentenció.

Gisela rompe la ilusión de los niños

Como se recuerda, días atrás la madre de Ethel Pozo, Gisela Valcárcel, fue blanco de críticas por romper la ilusión de los niños en una chocolatada de San Juan de Lurigancho. Y es que la presentadora de El gran show afirmó que Papá Noel no existe.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista y es Cristo, Jesús”, comentó la rubia.