'Exatlón Estados Unidos All Stars 2022': Jonny Magallón fue eliminado de la competencia

El pasado 13 de enero se llevó a cabo una nueva eliminación de Exatlón Estados Unidos all stars 2022 y en esta ocasión, Jonny Magallón se enfrentó a Jesús 'Chuy' Almada en un duelo donde el boxeador salió victorioso. Tras ello, el ex defensa central de las Chivas se despidió de sus compañeros.

Lee también: 'Exatlón Estados Unidos All Stars 2022': Jeyvier le contó a Magallón cómo su familia se enteró que participaría en el programa.

El hombre de 41 años agradeció a todos por la oportunidad de estar en el reality show, pues sus hijos pudieron verlo competir en la televisión contra otros atletas.

El adiós de Jonny

Luego de perder en el duelo de eliminación contra Jesús 'Chuy' Almada, Jonny Magallón se convirtió en el reciente eliminado de Exatlón Estados Unidos all stars 2022. El exfutbolista se reunió por última vez con el resto de sus compañeros para despedirse de ellos.

"Quiero agradecer a Dios, a la vida por darme esta oportunidad que siempre quise tener desde que supe de Exatlón. Me sentaba con mis hijos en las noches a verlo ahí en casa. Había excompañeros míos participando en ellos y mis hijos me decían '¿Los conoces?... Sí, pos vamos juntos'", fueron las primeras palabras que decía Jonny antes de marcharse.

Lee también: Nona sobre su participación en ‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: "Estoy más fuerte mentalmente".

"Un día pensando que mejor que, de ver a todos sentados aquí, vean a su papá correr y mira que los sueños se cumplen cuando uno los trabaja con fe, cuando uno lo lucha, me vieron correr por la tele y no solamente la tele, vinieron aquí y me vieron correr en vivo", seguía contando el exfutbolista sobre sus hijos.

Finalmente, Jesús se dirigió a sus compañeros para darles las gracias: "Agradecer a cada uno de ustedes por las enseñanzas, chicos. La verdad me voy con una familia, quizás ellos aprendan del mayor, pero lo que no saben es que yo también aprendo mucho de ustedes. De verdad, me hacen sentir joven, aunque no lo crean"

"El Capi" se despide de #ExatlonAllStars convertido en una leyenda para los rojos. 🔴🔥



¿Cuál crees que sea la mayor virtud de Jonny Magallón y qué extrañarás de él en #ExatlonEEUU? 👏 #PXP pic.twitter.com/po2n7GvIXU — Exatlón Estados Unidos (@ExatlonTVEEUU) January 14, 2023