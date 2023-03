Fiorella Cayo arremete contra Gigi Mitre y Rodrigo González: “Los consideraba mis amigos”

Fiorella Cayo habló sobre el video difundido por Amor y fuego, donde se besa apasionadamente con misterioso galán. La actriz acusó a Gigi Mitre y Rodrigo González de violar su intimidad para alimentar el morbo.

Fiorella Cayo denuncia acoso

Fiorella Cayo compartió un video en Instagram en el que se refiere a las imágenes difundidas por Amor y fuego. La bailarina acusó al programa de Willax de vulnerar su intimidad por ganar espectadores.

“Qué están haciendo como programa, qué están haciendo con la sociedad. Por rating, por plata y seguidores se han olvidado todo el respeto a la intimidad de alguien. Yo a ese programa le había dado una entrevista”, mencionó.

La hermana de Bárbara Cayo aseguró que consideraba a Rodrigo González y Gigi Mitre sus amigos, pero que no tenían derecho en acosarla de esa manera. “Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan, fluí en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen, no quería tener nada más con esa persona”, comentó.

Fiorella Cayo critica actitud de Rodrigo y Gigi

Asimismo, Fiorella Cayo acusó a Rodrigo González y Gigi Mitre de faltarle el respeto y de no tener límites por pasar las imágenes en su programa.

“Han debido respetarme a mí y la amistad que creo que teníamos. Consideraba que ustedes dos tenían ciertos límites y uno de esos siempre tiene que pensar en el otro. No pensé que ‘Amor y Fuego’ sea un programa así”, señaló.

En otro momento, la actriz afirmó que no los expondría como lo hicieron con ella. Finalmente, les pidió que la respetaran y dejaran de juzgarla. “Rodrigo, yo nunca hubiera sacado un video tuyo besándote con un novio. Nunca, así me pagaran millones de dólares, tú eres un hombre que se merece todo mi respeto. Gigi, lo mismo, te quiero mucho, pero fueron unos besos apasionados nomas. Respetémonos más y seamos menos juzgadores”, sentenció.