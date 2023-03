Fiorella Cayo rompe su silencio y habla sobre apasionado beso: “No quería tener nada más con esa persona”

Fiorella Cayo compartió un video en su perfil de Instagram para explicar las imágenes de Amor y fuego, donde aparece besándose apasionadamente con un misterioso hombre en la vía pública.

La actriz criticó a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre por exponer su intimidad para alimentar el morbo. Además, aseguró estar soltera desde hace tiempo.

Fiorella Cayo arremete contra Rodrigo y Gigi

Fiorella Cayo lamentó que personas que consideraba sus amigos, por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, violaran su privacidad para ganar espectadores.

“Es importante compartir verdad. Me ha dado una pena enorme ver cómo dos personas a las que consideraba mis amigos, a Rodrigo lo conozco desde chico, lo consideré A1 y una buena persona, y a Gigi la conozco también, lo que me dolió no es ver mis besos, sino cómo dos personas utilizaban su poder para exponer mi intimidad y alimentar el morbo de esta sociedad”, empezó diciendo la actriz.

Asimismo, aseguró que no tenía que ir a un hotel porque no pensaba tener intimidad con la otra persona. “Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan, flui en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen, no quería tener nada más con esa persona”, acotó.

Fiorella Cayo asegura estar soltera

Por otro lado, la hermana de Bárbara Cayo aclaró que las imágenes no se trataban de un ampay. Debido a que no estaba haciendo nada malo y las cámaras de Amor y fuego no la grabaron en la vía pública.

“No es un ampay porque es cuando te agarran haciendo algo malo. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, estoy divorciada de hace más de un año. He salido de una fiesta y he ido al edificio del departamento que alquiló. La terraza de una propiedad privada no es vía pública”, explicó.