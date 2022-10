'First dates': el detalle de Alexander que cautivó a Patricia

Un nuevo episodio de First dates culminó con una cita exitosa y un posible acercamiento entre Patricia y Alexander. Los participantes tuvieron su primer encuentro y pese a sus malas experiencias amorosas terminaron interesados uno en el otro.

La caballerosidad del ruso y el buen carácter de Patricia fue determinante para que ambos quisieran seguir viéndose fuera de las grabaciones.

Alexander: “Me agobian las chicas que quieren ir muy rápido”

Alexander acudió al restaurante de Cuatro antes que su cita y aprovechó para conversar con las cámaras. El ingeniero contó que llegó a España junto a su esposa, pero terminaron separados luego de una serie de infidelidades.

“Busco a una persona fiel porque yo lo soy", alegó. Asimismo, comentó que no ha tenido mucha suerte con las mujeres ya que él prefiere ir conociéndolas de a poco, pero constantemente lo han apresurado a formalizar.

"Me agobia que las chicas que conozco pidan ir muy rápido o me pregunten después del sexo que cuándo vamos a vivir juntos y nos vamos a casar", comentó en el programa.

'First dates': Patricia quedó encantada con el ruso

Por su parte, Patricia llegó al local de First dates con muchas expectativas. La joven se sorprendió cuando Alexander le acomodó la silla para que se sentara, un gesto que sería determinante para que quisiera seguir viéndolo después de la cita: "Me he quedado muerta. ¿Esto qué es? Es algo que escasea y no estoy acostumbrada", refirió.

Al igual que Alexander, la participante no ha tenido muy buena suerte en el amor. Contó que se separó hace cinco años y desde entonces le han tocado “hombres o muy celosos o que eran muy malos en el terreno sexual.

Finalmente, quedó embelesada con las actitudes del ruso y sorprendida por su historia. La personalidad de ambos hizo que la situación fluyera y terminaron aceptando salir nuevamente.

"Me llegas a decir que no, y te rajo", bromeó la invitada de First dates.

El gesto de Alexander que enamora a su cita en ‘First Dates’: “Hombre así ya no quedan” 😍 #FirstDates4O https://t.co/LoDTPcieOn — First Dates (@firstdates_tv) October 5, 2022