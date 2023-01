‘First dates’: exfutbolista del Barcelona fue rechazado por su cita

El restaurante de First dates recibe a todo tipo de solteros quienes buscan encontrar el amor. En el más reciente programa, se presentó Juan Carlos, quien aseguró ser un exjugador del FC Barcelona entre los años 1998 y 2002. Sin embargo, las lesiones lo obligaron a retirarse y, actualmente, trabaja como marmolista.

Juan Carlos y Gabriela se conocieron en ‘First dates’

Juan Carlos visitó el programa de Carlos Sobera, luego de terminar una relación de 24 años, para probar suerte y encontrar una mujer que lo anime a rehacer su vida amorosa. En el lugar, se encontró con María Gabriela, una venezolana que busca triunfar en la actuación y, para lograrlo, viajó a España.

“Quiero a un chico como Gerard Piqué”, comentó antes de encontrarse con su cita. Ambos tuvieron una gran primera impresión, todo parecía ir bien hasta que Juan Carlos le dijo que estaba divorciado y era padre de tres hijos.

Gabriela lo rechazó por ser padre de tres hijos

Juan Carlos fue rechazado por Gabriela

La cita fue de maravilla, con un beso apasionado incluído, pero el dato de los hijos fue determinante para tomar la decisión.

Juan Carlos expresó sus ganas de tener una segunda cita. “Yo personalmente sí tendría una cita contigo. Estaba a gusto y la verdad es que sí que me gustaría”, expresó el soltero. Sin embargo, María Gabriela tuvo que rechazarlo. “Yo no tendría una segunda cita contigo. Me gusta que te entregues a tus tres hijos y quizás yo no llevaría tan bien eso. No quiero ser quien te diga 'dame más tiempo'”, fue la respuesta de la soltera.