Gisela Valcárcel respondió a críticas para 'América hoy' por ayudar a damnificados: "Ayudo porque esto se replica, se tiene que decir"

Magaly Medina arremetió contra los conductores de América hoy por mostrar las donaciones que llevaron a Comas. Gisela Valcárcel no se quedó callada y le respondió a la Urraca.

Ethel Pozo y Brunella Horna estuvieron en el malecón del río Chillón, llevando ayuda a los damnificados de los huaicos.

Gisela Valcárcel saca cara por Ethel Pozo

La madre de Ethel Pozo no aguantó las críticas de la Urraca y utilizó sus redes sociales para responderle. "Buenos días, América hoy informando desde zonas afectadas en nuestro país, pero no solo informando, sino también ayudando. Como un poco también se mencionaba, sí se tiene que decir, tú ayudas, yo ayudo porque esto se replica, se tiene que decir", dijo la Señito.

Gisela explicó que es importante que se exponga la ayuda en la televisión, pues es una forma de motivar a otros. "Hay quienes piensan que no, pero sí, se tiene que decir, me estoy sumando. Y así los demás se suman, ahora para mí ellos son una inspiración. Ahora también estamos con unas personas de Ventanilla, ayudando... Entonces, es bueno decirlo. Desde que hago televisión, me dicen que no debe decirlo, pero no sí hay que decirlo", declaró Valcárcel.

¿Qué dijo Magaly sobre las donaciones?

La periodista de espectáculos criticó a los presentadores de América hoy por adueñarse de las donaciones de Carlos Cochado'. "Ellas llegaron a cubrir porque el ‘Chef del Pueblo’ llevó comida en un gesto generoso, que habla de un corazón noble y bueno. Preparó carapulcra y otro plato más, pero la gente criticaba en redes que Ethel y Brunella empezaban a servir como si fueran ellas las que hubieran llevado los ingredientes para que el chef cocinara. Se apropiaron de una caridad que no era de ellas", despotricó la conductora de Magaly TV, la firme.

El cocinero aclaró en un video de TikTok que él llevó los alimentos y, en el camino, se encontró con las conductoras.