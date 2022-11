Karla Tarazona compara a Giuliana con 'Chabelita' por dejar prenda íntima: “Está pidiendo a gritos que se enteren que existe”

¡Le trajo recuerdos! Karla Tarazona se refirió a la polémica que ha protagonizado en los últimos días Giuliana Rengifo. La cumbiambera fue acusada por la cantante Arantxa Mori de meterse en su relación amorosa de seis años con Eduardo Romachi. Es más, aseguró que la ex Agua Bella dejó un brasier en la casa de su pareja.

Al conocer la polémica acusación, la conductora de D’ Mañana recordó un episodio similar que vivió en el pasado con Christian Domínguez e Isabel Acevedo.

“Esta historia me hace recordar a una de hace años. Según lo que cuenta Arantxa, la cumbiambera le dejó algo. Cuando una mujer deja una prenda íntima sabe que la otra persona lo va a ver, y es porque definitivamente está pidiendo a gritos que se enteren de que ella existe”, comentó la presentadora de televisión.

Como se recuerda, la actriz cómica mantenía una relación con el cumbiambero y, en una oportunidad, reveló que encontró un calzón entre los objetos de su pareja. Tarazona aseguró que esta prenda era propiedad de la bailarina, acusándola de ser la causante del término de su relación con el padre de su hijo.

¿De qué se le acusa a Giuliana Rengifo?

La cantante Arantxa Mori acusó a Giuliana Rengifo de interponerse en su relación de seis años con el abogado Eduardo Rimachi en el programa Magaly Tv, la firme.

La integrante de Vanessa y Las Tremendas aseguró que la cumbiambera solía grabarse en el cuarto de su novio. Incluso, aseguró que una vez encontró un sostén entre sus pertenencias.

“Yo llego y encuentro un sostén en el cuarto de él. Él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella (Giuliana Rengifo). Él me dijo que utilizaba el cuarto de visitas, pero ¿qué hacía el brasier de ella en su cuarto de él? para mí es una mujer que está acostumbrada a hacer eso, pareciera que disfruta”, reveló la cantante.