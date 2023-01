Giuliana Rengifo tras ser vista en la camioneta de galán misterioso: “No me gustan comprometidos”

Días atrás, el portal de Instarándula compartió imágenes de Giuliana Rengifo subiéndose a una misteriosa camioneta y algunos usuarios empezaron a especular que podría pertenecer a un nuevo amor.

Ante ello, la cumbiambera utilizó sus redes sociales para responder ante este nuevo ampay.

Giuliana Rengifo pide que no se dejen engañar

La exparticipante de El gran show utilizó su cuenta de Instagram para compartir y responder preguntas de sus seguidores.

Para sorpresa de muchos, afirmó que siempre ha salido con hombres solteros y no comprometidos, como dicen algunos. “Siempre los que me han pretendido son hombres solos y sin compromiso. ¿Por qué se dejan engañar por gente tan mala entraña?”, respondió Rengifo.

Además, le preguntaron por qué siempre la vinculan con hombres comprometidos. Ante esto, Giuliana Rengifo fue muy tajante con su respuesta: “Tengo 39 años y nunca me han gustado los hombres comprometidos. Me casé y me comprometí después con 2 grandes hombres y padres de mis hijas, no se dejen engañar por odio”, indicó.

Giuliana Rengifo aclara que nuevo galán no es notario

Por otro lado, respondió sobre ampay con su nuevo pretendiente y si también era "notario". “Chu, chu con notarios, mi corazón. Igual, Dios dispone de nuestras vidas”, expresó la intérprete.

Como se recuerda, en setiembre del 2022, Giuliana Rengifo fue captada por cámaras de Magaly TV ,la firme, besándose con Paul Pineda, un notario pucallpino y que aparentemente era casado. No obstante, la cumbiambera aclaró que el hombre estaba separado.