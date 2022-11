‘Gran Hermano 2022’: El beso entre Thiago y Daniela hizo estallar las redes sociales

Llegó el momento esperado por todos en Gran hermano 2022. Thiago y Daniela se dieron su primer beso en frente de todos e hicieron que las redes sociales estallaran. Todo esto comenzó a raíz de que el conductor, Santiago del Moro, le propusiera a la joven darle un beso al concursante si es que él llegaba a ser el líder de la semana.

El beso entre Thiago y Daniela que dejó sorprendidos a todos

Finalmente, esto ocurrió y ella tuvo que cumplir con el reto. Por su parte, Thiago no se negó a que Daniela lo hiciera y la recibió con los brazos abiertos. En la previa de este beso, Santiago le había preguntado lo siguiente al integrante de la casa: “Thiaguito, ¿estás enamorado?”.

La mencionada pregunta lo puso en aprietos por lo que solo atinó a reírse en un principio, pero luego de unos segundos respondió sin dejar dudas: “Nos estamos conociendo Santi. Estamos viendo qué pasa, tranqui”.

Ante esta respuesta, el conductor quería ahondar más en el tema y le preguntó qué significaba Daniela en su vida, a lo que Thiago respondió que existe química entre ambos.

“Siento que conectamos hablando. Nos juntamos a tomar mates y siento que no es un juego esto. Me siento bien y cómodo. Siento que no estoy jugando cuando estoy al lado de ella”, afirmó.

Thiago y Daniela habrían pasado la noche juntos

Luego de este momento, el programa Buen telefe que cubre las noticias de lo que pasa en este reality mostró un video en donde ambos integrantes se encontraban en una cama y que se cubrieron con las sábanas.

Una de las conductoras expresó que las sábanas se movían, pero parece que todo habría quedado en besos y abrazos, puesto que había más personas en el cuarto en donde ellos estaban. Parece ser que ha nacido una nueva pareja en el programa.