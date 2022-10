‘Gran hermano 2022’: la estrategia que usaría Tomás Holder para volver al programa

Gran Hermano 2022 volvió a la televisión hace dos semanas y ya tiene varias polémicas. Muchas de esas están siendo protagonizadas por Tomás Holder, el primer eliminado del programa.

Esta vez, el exparticipante deslindó la posibilidad de volver al reality; sin embargo, aseguró que lo haría bajo una nueva estrategia.

La nueva estrategia de Tomás Holder en ‘Gran Hermano’

Tras ser eliminado luego de una ardua competencia y una semana en convivencia, Tomás Holder cree que es necesario cambiar su estrategia para mantenerse en la casa más famosa del país.

Según el influencer, mostraría su lado más humano y aseguró que, de ganar, cedería su gran premio: “Si llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta”, declaró.

Las polémicas de Tomás Holder

Por el momento no hay ningún anuncio que podría confirmar el repechaje de Gran Hermano. Esto podría cambiar en las próximas semanas cuando haya más participantes afuera.

Si bien Tomás Holder fue uno de los participantes más conocidos, fueron sus comentarios “polémicos” los que más dieron que hablar. Como se recuerda, el participante mencionó que no saldría con una mujer que viaje en transporte público. “Para mí pasa de un diez a un ocho, sigue siendo linda... pero no tiene plata”, comentó en su momento.

Además, reveló que en su etapa más oscura de su vida había sido un adicto al sexo e incluso que tuvo una relación con una menor de edad.