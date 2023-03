Hija de Tongo tuvo un tenso cruce con María Pía Copello por la muerte de su padre: "Es un tema íntimo"

Tras el fallecimiento del cantante Tongo, Mande quien mande decidió hacerle un pequeño homenaje y, para ello, invitó a Cint G. Sin embargo, se vivió un momento tenso luego de que María Pía Copello le preguntara sobre la causa del fallecimiento de su padre.

Cint G y María Pía en un pequeño cruce de palabras

La compañera de Carlota le preguntó a Cinthia cómo quería que los fanáticos recordaran a su padre. Ante ello, la joven cantante indicó que era la última vez que iba a salir en televisión para hablar sobre la muerte de Tongo, pues es un tema familiar e íntimo.

"Ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias por hacer este homenaje a mi padre. Yo realmente quiero aclarar que es una de las últimas veces que voy a aparecer en televisión hablando acerca de este tema porque siento que es un tema mucho más íntimo, más privado. Y bueno, eso es lo que hemos decidido con nuestra familia", indicó en un primer momento.

Pese a ello, la conductora insistió, pero Gutiérrez no cambió su postura. "Le quiero agradecer mucho a la gente de La Victoria y les quiero agradecer mucho a los fans de mi padre, sus muestras de cariño y a todo el Perú en general", dijo la hija de Tongo.





¿En que invirtió Tongo su dinero?

Abelardo Gutiérrez hizo un pedido en mayo de 2020 a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc). El artista quería un adelanto de sus regalías por algunos de sus temas más populares como "La pituca" o "El canillita". Con dicho dinero, el cantante planeaba tratar la insuficiencia renal que padecía producto de la diabetes, la cual se complicó durante la pandemia.

En aquel entonces, confesó que usaba el dinero para invertirlo en un departamento en el distrito de San Miguel. La propiedad estaría valorizada en 1 millón de soles. "Yo he tenido mis buenos tiempos y cuando he ganado bien he invertido en mi casa, pero eso no significa que tenga plata", declaró el cantante en una entrevista.