‘House of the dragón’, capítulo final EN VIVO ONLINE: fecha y hora de estreno

Este domingo 23 de octubre, la primera temporada de House of the dragon, la precuela de la exitosa serie de HBO, Game of Thrones, llega a su fin.

Esta primera entrega narra el inicio de La danza de los dragones, enfrentamiento militar que protagonizan el príncipe Aegon y la princesa Rhaenyra, tras la muerte del rey Viserys, padre de ambos, por el trono de hierro.

A continuación, conoce la hora y a través de qué canales podrás visualizar el capítulo 10 de la primera temporada.

¿Qué sucedió en el capítulo 9 de ‘House of the dragon’?

El capítulo 9 de House of the dragon narra la conformación del Consejo verde, liderado por Alicent y Otto Hightower. Tras la muerte del rey Viserys, la reina y la mano del rey coronan a Aegon, el primogénito varón del monarca, a pesar de que este siempre dejó claro que su sucesora sería Rhaenyra.

Tras conocer las artimañas de los Hightower, algunos señores de otras casas empiezan a tomar partido por los verdes, mientras que otros lores desconocen a Aegon como el sucesor.

El capítulo acaba con el escape de la princesa Rhaenys, la reina que nunca fue, sobre su dragón. La esposa de Corlys Velaryon sale hacia Rocadragón para advertir a Rhaenyra sobre los planes de los Higthtower.

¿Qué pasará en el capítulo 10 de ‘House of the dragon’?

El avance del capítulo final de House of the dragon se centrará en los negros, el bando de Rhaenyra Targaryen. La princesa será coronada reina y tratará de sumar aliados con la ayuda de su esposo y tío Daemon y sus hijos Jacaerys Velaryon, y Lucerys Velaryon.

‘House of the dragon’: hora de estreno del capítulo 10 y por dónde verlo

El capítulo final de House of the dragon será estrenado este domingo 23 de octubre a las 20:00 (hora peruana). Podrás verlo a través de la plataforma HBO MAX.

Si te encuentras en otros países, podrás disfrutar del capítulo final de la primera temporada en los siguientes horarios:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (20:00 C, 18:00 P)