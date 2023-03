House of the Dragon: Segunda temporada se estrenará en 2024 y contará con menos episodios que la primera

House of the dragon, spin-off de la famosa serie Game of Thrones, se ha convertido en un enorme éxito a través de la plataforma de streaming de HBO Max. Su episodio piloto registró en 2022 la abrumadora cifra de más de diez millones de espectadores durante su estreno en la televisión estadounidense. Tras su exitoso comienzo, medios norteamericanos aseguran que la segunda temporada de su historia llegará en 2024 y contará con menos capítulos que su bloque anterior. Conoce aquí todos los detalles.

Llega la segunda temporada

De acuerdo a Deadline, la segunda temporada de La casa del dragón tendrá solo ocho capítulos, dos menos en comparación al primer bloque de la serie. Según prensa internacional, HBO ya está planeando la tercera temporada de la teleserie, contando con un equipo creativo para su desarrollo

El rodaje de la segunda temporada de House of the dragon se está realizando en la ciudad de Cáceres, en España. La producción planifica acción en complejos arquitectónicos como la Plaza Mayor de Trujillo, el Castillo de La Calahorra de Granada y los Jardines de Santa Clotilde de Lloret de Mar.

“Estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas. No la esperen en 2023", reveló el director de contenidos de HBO, Casey Bloys.

Expectativa al máximo

House of the Dragon se basa en la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martín. Esta es una precuela de la exitosa serie de televisión Game of thrones, desarrollada por la plataforma de streaming HBO. La historia se desarrolla 172 años antes de los hechos de Juego de Tronos, y retoma la narrativa de la Casa Targaryen, familia que gobernó los Siete Reinos de Westeros.

La trama de House of the dragon se centra en la historia de la princesa Rhaenyra y su tío, el príncipe Daemon, quien desafía la ley de su sobrino Aegon II. También se presenta el regreso de recordados personajes como el príncipe Aemond, Lord Corlys Velaryon y la reina Alicent Hightower. La serie contiene escenas de combates épicas, traiciones y conspiraciones, cautivando a millones de televidentes de diversas partes del mundo.