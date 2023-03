Ivonne Montero reveló a sus favoritos para ganar 'La casa de los famosos 3'

Los habitantes de La casa de los famosos 3 se alistan para una nueva gala de eliminación y algunas celebridades han dado a conocer sus favoritos. Por ejemplo, Ivonne Montero resaltó a dos participantes y espera que ambos lleguen a la gran final.

¿Quiénes son sus favoritos?



La segunda edición del programa de Telemundo tuvo como ganadora a Ivonne Montero. Recientemente, la actriz declaró que está al tanto de lo que ocurre en la tercera temporada. "La casa de los famosos sigue avanzando y yo tengo a mis dos gallos que están perfiladísimos para la gran final", escribió la actriz en sus redes sociales.

Pero, ¿quiénes son sus favoritos? Montero destacó a su querido amigo Pepe Gámez y al Madison Anderson. "Me ha gustado también su actitud, su postura, su forma de ser… Son mis dos gallos por si acaso tenían el pendiente de saber quiénes eran", dijo Ivonne.

Arturo Carmona habló sobre fallido romance y la reacción de su hija

Por otro lado, el mexicano Arturo Carmona, quien fue eliminado la semana pasada de La casa de los famosos 3, habló sobre la relación que mantuvo con Dania Méndez y cómo le afectó a su hija. "Yo creo que todas las hijas, de todos los padres, quieren ver a su papá feliz cuando hay una separación de los mismos padres", comentó el actor.

"Sí, obviamente que mi hija sufrió junto conmigo y era mi mayor preocupación cómo me estaba yo viendo afuera para mi hija y mi familia. Tú sabes que yo siempre he querido ser un ejemplo para ella. Y tenía una gran preocupación de cosas que tal vez no sabía manejar dentro de la casa y que jamás había vivido", añadió Carmona. Además, reveló que habló con Melenie y decirle que se encontraba bien.