Jaime Bayly revela que Shakira lo invitó al cine: "Le dije que no, y nunca más volvió a llamarme"

Jaime Bayly se volvió a pronunciar sobre Shakira. El periodista y escritor peruano escribió en su columna "El Francotirador" el texto titulado Anoche soñé con Shakira, donde habla sobre la experiencia que tuvo con la cantante colombiana hace algunos años.

Según comentó el Niño Terrible, la interprete de "Ojos así" lo invitó a salir, pero el la rechazío porque estaba casado con la madre de sus hijos.

¿Cómo ocurrió la historia? Aquí te la describimos

. Jaime Bayly y la vez que conoció a Shakira

Jaime Bayly hizo una nueva publicación en su columna "El Francotirador" en donde escribe la vez que conoció a Shakira.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible”, escribió el periodista.

Lee también: Gerard Piqué y Clara Chía estarían pasando por una crisis en su relación por culpa de Shakira

Además, aseguró que la química entre ellos había sido inmediata y que los padres de la cantante presenciaron el momento.

“Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche en la televisión, y nadie volvería a mirarme así, ni siquiera ella, que, veinticinco años después, ya sabe muy bien que yo no valía aquella mirada de fuego (...) Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía”, contó el periodista.

Jaime Bayly rechazó la invitación de Shakira

Este primer encuentro podría no haber sido el único, pues Bayly contó que Shakira decidió llamarlo para invitarlo al cine. Sin embargo, él tuvo que rechazarlo porque seguía casado con Sandra Mesías.

Lee también: Clara Chía y el gesto provocador que desató la furia de Shakira

“Cuando, acabada la entrevista, (...) Shakira volvió a mirarme como si solo yo existiera, (..) y me sugirió con la mirada que la llamase”, escribió. “Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado; porque sentía la herida abierta de ser bisexual y no hallé coraje para contarle todo eso a Shakira, como tampoco me atreví a decirle que me había enamorado de ella como nunca me había enamorado de nadie, de ningún chico, de ninguna chica.”, relató.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente que me invitaba al cine a ver Titanic (...) Y yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hundiera el matrimonio con Casandra y ella se llevase a nuestras hijas a la ciudad del polvo y la niebla, como acabó llevándoselas, le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, señaló.