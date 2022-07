Jennifer López y Ben Affleck se casaron el sábado 16 de julio en Las Vegas en una boda al estilo Hollywood. La celebración fue privada. Solo estuvieron acompañados de sus hijos. Días después, la expareja de la cantante confesó en una entrevista qué sintió por este acontecimiento.





El exjugador profesional de béisbol, Alex Rodriguez, al parecer, no guarda ningún tipo de resentimiento después de la separación que tuvo con la 'Diva del Bronx' en abril del año pasado. Incluso, después de enterarse de la noticia, el exbeisbolista le deseó lo mejor a Lopez.





¿Qué dijo Alex Rodriguez sobre la boda?





Según la información que difundió el programa US Weekly, una fuente cercana al exbeisbolista comentó la reacción de Alex al enterarse de la boda de JLo y el actor.





“Está feliz por ella y feliz de que ella esté con la persona con la que debe estar”, comentó la fuente.





El exbeisbolista estuvo en California el fin de semana pasado cuando se enteró de la noticia. Horas después, subió un vídeo grabando un programa para Fox Sports.





"Adivinen dónde estoy", escribió Rodriguez en la publicación, en la que se puede apreciar una carretera rocosa al lado de un río en el que navegaba un barco.





En el programa US Weekly, se le preguntó sobre su relación pasada con la intérprete de 'On the floor', con quien estuvo comprometido alrededor de dos años, a lo que él respondió de la siguiente manera: "Más importante aún, siempre pusimos a los niños en el centro de todo lo que hacíamos. Esto es lo que les diré sobre Jennifer y lo que les dije a algunos de mis colegas aquí el otro día: es el ser humano más talentoso que he conocido, la trabajadora más entregada y creo que es la mejor intérprete en vivo en el mundo".







Su antigua relación con Jennifer Lopez

La popular cantante y el ex beisbolista tuvieron una relación de cuatro años, que terminó en abril del 2021. A pesar de haberse comprometido, le pusieron fin a su amorío.

Algunos rumores aseguraron que se debía por la antigua reputación de Rodriguez, tildado como 'infiel', lo cual fue un dato importante para el fin de la relación.



Tiempo después de la ruptura, Rodríguez mencionó que "nunca ha estado más sano, más feliz y más agradecido", refiriéndose a Jennifer Lopez.