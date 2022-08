Jonah Hill confiesa sufrir de los ataques de ansiedad

El actor y cineasta Jonah Hill, anunció que se retirará del foco de la opinión pública debido a que sufre de ataques de ansiedad. La estrella de Stutz se sumó a la lista de artistas de Hollywood que ha decidido mantenerse alejado de redes u algún tipo de publicidad para proteger su salud mental.

A través de un comunicado de Deadline, Jonah Hill compartió con el público parte de su experiencia por sentir la presión de los reflectores. El cineasta indicó que fueron muchos años de tratamiento y ahora comprende los efectos que causa tanta exposición.

El comunicado de Jonah Hill

El actor había terminado de dirigir una película documental que habla sobre su terapeuta. Sin embargo, ha decidido no promocionarla para se coherente con lo que busca trasmitir con el film. Además, se alejará de redes.

"Todo el propósito de hacer esta película es dar la terapia y las herramientas que he aprendido (…) A través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a comprender que pasé casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se exacerban con las apariciones en los medios de comunicación y los eventos de cara al público", señaló.

Jonah Hill y la película sobre su terapeuta

Asimismo, Jonah Hill, señaló que él se solía estremecer con este tipo de declaraciones. No obstante, dijo que se sentía afortunado por poder tomarse un tiempo libre y no perder su trabajo para resguardar su salud mental.

“Con esta carta y con Stutz , espero que sea más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas. Para que puedan tomar medidas para sentirse mejor, mencionó.

En otro momento de la carta confesó que empezó a ver a su terapeuta por propuesta de Joaquin Phoenix, su amigo y compañero de en Don't Worry, He Won.

“Él inventó un conjunto de técnicas de visualización que cambiaron mucho mi vida. Netflix me permitió hacer un documental sobre la terapia y las enseñanzas de Phil (su terapeuta) (…) La persona con la que me desahogo mientras estoy haciendo una película, ahora no puedo desahogarme, porque la película trata sobre él, y no puedo hacerle saber que tal vez no va a funcionar”, recalcó el cineasta.