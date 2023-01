Junior Díaz, ex participante de ‘Exatlón Estados Unidos’, cumplió el deseo una fan antes de fallecer

Junior Díaz fue uno de los grandes competidores de la séptima edición de Exatlón Estados Unidos; sin embargo, su experiencia tuvo que terminar temprano debido a una lesión en los dedos de su pie.

A pesar de eso, el ex miembro del equipo azul recibió muchos mensajes de apoyo de sus fanáticos, especialmente de Juana Valentín, con quién pasó el último día del año.

Lee también: ‘Exatlón Estados Unidos All Stars 2022’: Ana Parra es eliminada del reality

Junior Díaz cumple el deseo de su fan

Juana Valentín se convirtió en la fanática número 1 del concursante, tal y como se aprecia en el video compartido por el dominicano en su Instagram. En este se puede ver todos los mensajes de cariño que la mujer le mandaba.

“Así me pase mi año nuevo visitando a mi fan #1 de @exatlonestadosunidos. Sabemos que la jornada no duró mucho, ya que así fue que Dios lo quiso. Pero, en tan poco tiempo recibí un cariño y un amor inmenso y sobre todo una vibras tan bonita, que no me importo pasarme gran parte de mi año nuevo en el hospital brindándole mi gran apoyo y respeto en sus momentos más difíciles,” escribió Díaz en Instagram.

Es por eso, que el competidor decidió cumplirle el deseo de Doña Juana y fue al hospital a conocerla en sus últimos días, pues la mujer se encontraba muy enferma. Fue así que se despidió de su fan:

“Pero hace unos raticos me llego la noticia de que ya Dios la mando a buscar. Que descanse en paz @valentin_juana gracias nuevamente por tanto cariño y apoyo que usted me brindo”, finalizó el dominicano.

Su vida después de ‘Exatlón Estados Unidos’

Tras su salida de Exatlón Estados Unidos, Junior se mudó a la ciudad de Nueva York donde se compró una casa y se encuentra haciendo una remodelación.

Lee también: 'Exatlón Estados Unidos All Stars 2022': Jeyvier le contó a Magallón cómo su familia se enteró que participaría en el programa

Su experiencia en el reality de competencia no terminó como deseaba, pues algunos de sus compañeros confesaron que la convivencia con él fue muy complicada y que no le gustaba estar en equipo. Por su parte, Junior aclaró que no le gustaba quejarse de sus lesiones y por eso terminó por apartarse del equipo.

“Yo creo que más fue, al yo no quejarme tanto y quedarme un poco callado. A mí no me gusta quejarme mucho, entonces como ya tenía la lesión del hombro y seguía y no me quejaba. Yo sé que (ellos decían) él estaba bien. Creo porque fue como lo hice ver. Creo que fue de ahí que vino esa controversia”, respondió el atleta.