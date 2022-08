Karla Tarazona sobre declaraciones de su exesposo: "No era necesario ridiculizarme para decir que no me amaba"

No se quedó callada. La conductora Karla Tarazona se pronunció luego de que su aún esposo, Rafael Fernández, indicara para un medio de comunicación que le tenía cariño pero que ya no había amor.

Durante la emisión del programa D' Mañana, la expareja de Christian Domínguez dijo sentirse sorprendida por las declaraciones de Fernández sobre el final de la relación. De acuerdo con ella, tenían un acuerdo de que nadie se iba a pronunciar sobre la separación.

"La verdad no entiendo. Incluso el comunicado menciona claramente que ninguna de las partes va a volver a tocar este tema. Me sorprende, sí. Me decepciona, también", comentó en un principio.

Luego, Karla Tarazona dijo sentirse humillada por el accionar se su expareja. "Considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. No era necesario, pienso yo, ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así, como si anda pasara, que ya no existía amor", indicó la conductora visiblemente ofuscada.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre la separación con Karla Tarazona?

En declaraciones al programa Amor y fuego, el empresario dijo que siempre le tendrá un cariño a Karla, pero que el amor se había desgastado.

“Obviamente a Karla le voy a tener cariño, el amor por mi parte se fue desgastando”, confesó Fernández, quien se estaba dirigiendo a la comisaría para informar que estaba abandonando su hogar por los motivos expuestos por ambos en un comunicado.