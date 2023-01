‘La casa de los famosos 3’: Arturo Carmona revela por qué se divorció de Alicia Villareal

La casa de los famosos se ha convertido en uno de los realities más exitosos de Telemundo y en esta tercera temporada busca superar sus ediciones anteriores. Debido a esto, se convocó a un nuevo grupo de celebridades latinas en Estados Unidos, entre las que destaca el actor Arturo Carmona.

Durante la primera semana del reality, el artista no dudó en abrir su corazón y revelar detalles relacionados con su vida personal.

La razón de su separación con Alicia Villareal

Arturo Carmona se sentó en el sillón de confesiones junto a Héctor Sandarti y se animó a confesar cuál fue la razón de su separación con la madre de su hija, Alicia Villareal.

El actor de Corona de lágrimas confesó la idea de separarse nació de parte de él, luego de que los seguidores de la cantante lo acusaran de aprovecharse de la fama de su pareja.

“La decisión fue mía y ella se tardó un tiempo en aceptarla, en ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor en ambas partes, pero no sabíamos cómo manejarlo, no podíamos buscar culpas”, mencionó Carmona.

Por otro lado, Sandarti le preguntó si creía que la decisión que tomó fue buena decisión, pues tras dejar el fútbol se convirtió en un reconocido actor con su propio esfuerzo.

Ante esto, Arturo respondió: “creo que sí, porque ese obstáculo que ella pudo haber tenido, y no por ella, sino por lo que tanto amaba que era su profesión. Yo ya no le estorbaba, después de eso ella sigue creciendo, cosa que siempre me dio gusto, pero la parte familiar estaba rota”.

#Hilo Arturo Carmona llora al recordar su divorcio con Alicia Villarreal Pt 1 pic.twitter.com/uEsLoLLl37 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2023

Arturo Carmona dejó su carrera de futbolista

Por otro lado, el participante afirmó que fue debido a la separación con Alicia Villareal que no pudo volver al fútbol. Sin embargo, siguió adelante por su hija Melanie y logró abrirse un camino en la televisión.

“Yo no pude continuar en el fútbol, era demasiada presión. El divorcio tuvo la culpa, tuve el remordimiento de dejar a mi hija. Recuerdo que una vez me fue a ver al teatro, mi hija se me enganchó al cuello y me dijo ‘papi, no me dejes’”. Lo tengo presente como si fuera ayer”, contó emocionado hasta las lágrimas.

Asimismo, señaló que se siente satisfecho con lo que consiguió en todos sus años como artista. “Si sabes que diste lo mejor, eso basta. Tal vez a algunos no les gustó, a otros sí, pero lo que importa es lo que te dejó a ti”, concluyó.

Arturo Carmona llora al recordar su divorcio con Alicia Villarreal Pt 2 pic.twitter.com/b17jJy8Pqh — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2023