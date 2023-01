Quién es Liliana Rodríguez, participante de 'La casa de los famosos 3'

La tercera edición de La casa de los famosos busca mantener enganchado a su público. Por ello, se confirmaron a los nuevos participantes de la presente temporada. Uno de ellos es Liliana Rodríguez, hija del reconocido cantante venezolano El Puma, quien planea ser la ganadora de la competencia.

La nueva integrante también contó que no lleva una buena relación con su padre y sufrió problemas con el alcoholismo. De igual manera, confirmó que no quiere pasar desapercibida en el reality.

¿Quién es Liliana Rodríguez?

"No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Admito, me gustan las cosas como yo las quiero, donde yo las quiero y cuando yo las quiero y cuando yo los quiero; evidentemente, en La casa de los famosos voy a tener que ceder algo de territorio, pero no completo", fueron las primeras palabras con las que se introdujo Liliana Rodríguez.

Ella nació en la ciudad de Caracas, Venezuela el 26 de abril de 1967. Liliana se dedica al canto y la actuación, además es hija de José Luis Rodríguez 'El Puma' y de la vedette Lila Morillo, por lo cual proviene de una familia de artistas.

Sin embargo, también pasó momentos oscuros en su vida. Cuando el padre de su hija decidió abandonarla, cayó en el alcoholismo. "Toqué fondo y me dediqué a beber. Me dije: 'Si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo'", contó en una entrevista en el programa ¡Siéntese como pueda!.

Por otro lado, relató que su relación con su padre no fue buena. "Él no sabía si estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando. Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas", confesó Liliana. Además, declaró que el cantante no fue agradecido con su madre.