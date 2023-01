Quién es Nicole Chávez, participante de 'La casa de los famosos 3'

El pasado martes 17 de enero se estrenó La casa de los famosos 3. Los directivos de Telemundo buscan que la tercera temporada rompa todos los récords de audiencia. Otra de las participantes anunciadas para la nueva edición es Nicole Chávez, quien declaró estar contenta por su llegada al reality show.

Lee también: Quién es Aylín Mujica, participante de 'La casa de los famosos 3'.

La joven de 24 años es hija de un reconocido boxeador mexicano, aunque no le gusta que la presenten de esta manera. Sus principales aficiones son el baile y la actuación.

¿Quién es Nicole Chávez?

Nicole Chávez Escobar nació un 4 de noviembre de 1998 en México. Es la hija menor de Miriam Escobar y del boxeador mexicano Julio César Chávez, quien es considerado uno de los mejores deportistas de su país. 'Nicky' tuvo una afición por el baile desde muy pequeña, lo que la llevó a participar en concursos nacionales e internacionales.

Otro de sus sueños era ser actriz, por lo que su padre decidió apoyarla con sus sueños. Ello la impulsó a estudiar Artes Escénicas en el Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT) y en el CEA de Televisa.

Lee también: ‘La materialista’ amenazó con arrasar en 'La casa de los famosos': "Estoy dispuesta a llevármelo todo".

Sin embargo, en una entrevista con Telemundo, Nicole reconoció que no le gustaba que la presenten como la hija del boxeador Julio César Chávez. Finalmente, con el tiempo, fue aceptándolo, aunque señala que es una responsabilidad.

"Yo no puedo contar una historia fea de él porque siempre fue muy cuidadoso. Nunca lo vi tomar una botella de cerveza, nunca lo vi drogarse, ni mucho menos. No tengo muchas imágenes feas, pero sí recuerdo que le tenía mucho miedo. A pesar de su adicción, no fue un mal padre. A veces sí era un poco agresivo, él tiene un tono de hablar muy bronco, muy fuerte, y enojado es el triple. Me hacía la dormida cuando me iba a ver", relató en el 2017.