Lele Pons y Guaynaa se sinceraron en 'El hormiguero': "Todo el mundo tiene algo y es importante hablar de eso"

El set de El hormiguero recibió a Lele Pons y Guaynaa. Los recién casados charlaron sobre su multitudinaria boda en Miami, Estados Unidos. Asimismo, hablaron acerca de su romance y sus problemas de salud.

La entrevista a Lele Pons y Guaynaa

La pareja de artistas aprovechó su tiempo en el programa para promocionar su más reciente disco 'Capitulaciones'. El presentador Pablo Motos les pidió que contaran la historia sobre cómo se conocieron. "Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me estaba enamorando, pero ella me contestó: 'Muchas gracias'", declaró Guaynaa.

Lee también: José Mota sorprende en ‘El hormiguero’ con singular chiste: “¿Qué es un japonés?"

"Es que yo no quería una relación en ese momento", respondió Lele. Pablo también tuvo curiosidad sobre los problemas mentales que tuvo su invitada y le pidió más detalles. "Yo creo que todo el mundo tiene algo y es muy importante que hable de esto públicamente porque yo no conozco a nadie que no tenga algo; depresión, ansiedad, bipolaridad... Es muy importante hacer la terapia", comentó la venezolana. Además, reconoció que los tics suelen darse con más frecuencia en uno de sus ojos.

Guaynaa y su pelea contra las adicciones

El cantante de Puerto Rico también habló sobre sus problemas de adicción. "Quiero que sea la primera y última vez que voy a hablar esto", empezó el boricua. "Nunca antes lo había dicho. Yo tuve una adicción a las drogas por la que fui internado y me rehabilité... Me di cuenta de que igual la perdía a ella si seguía en ese punto", confesó Guaynaa.

Lee también: Pablo Motos protagoniza lapsus EN DIRECTO en 'El Hormiguero': "A veces se me va la olla".

Asimismo, el artista puertorriqueño pudo rehabilitarse gracias a su familia, esposa y su propia fuerza de voluntad. Por último, aceptó que era complicado batallar contra las bebidas alcohólicas. "Te sorprendería si te dijera que a la rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte por la dependencia física que tiene tu cuerpo", acotó la pareja de Lele Pons.

.@Guaynaa_ nos cuenta el camino que ha recorrido para vencer sus adicciones #LeleGuaynaaEH pic.twitter.com/syzexBM4Qc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 30, 2023