Lisandra Lizama niega haberse casado por interés: “No es el primer millonario con quien estuve”

El matrimonio entre Lisandra Lizama y Mauricio Diez Canseco desató polémica en su momento, pues muchos hicieron énfasis en la amplia diferencia de edad y aseguraban que se trataba de una relación por interés de parte de la cubana.

Ahora, tras el anuncio de su separación, las especulaciones volvieron a llamar la atención. Ante esto, la cantante aseguró que no le daba mucha importancia a las personas que la llaman interesada.

Lisandra Lizama no hace caso a las críticas

En una reciente entrevista con el diario Ojo, Lisandra Lizama se refiiró a las constantes críticas que recibió desde que anunció su relación con el pizzero. La cantante cubana afirmó que no es la primera vez que se enamora de alguien mayor que ella y con mucho dinero.

“No me molesta que afirmen que mi boda fue por interés o cosas por el estilo. Mauricio no es el primer empresario, el primer millonario, con quien yo tuve una relación fuerte, siempre lo he dicho, nunca he tenido relación con hombres de veinticinco años como yo, porque no me identifico. Estoy acostumbrada a que me digan lo de la diferencia de edad”, señaló.

Lisandra Lizama no sabía que Mauricio Diez Canseco era popular en Perú

Asimismo, Lisandra contó que no buscó a Mauricio Diez Canseco en internet pues le parecía un empresario normal que iba a invertir en artistas. La cantante afirmó que fue el propio Mauricio quien le mostró noticias suyas de la farándula peruana.

“Ante todo, me pareció un empresario normal, hay muchos que van a Cuba a invertir su dinero, y no son millonarios, van a buscar artistas. No sabía la magnitud de las cosas, ni sabía quién era Mauricio Diez Canseco en Perú, y eso lo fui conociendo poco a poco y más aquí”, expresó la cubana.

"Cuando salió el anuncio de que nos íbamos a casar, es él quien me empieza a mandar todos los links de toda la prensa peruana, de que el pizzero, y ahí digo yo, ay le dicen el pizzero. Publicaban que estaban con una joven cubana. Y en ese momento, yo digo, pero este hombre está en la farándula, pero fuerte”, sentenció.