Magaly 'chanca' a Ethel por decir que no sabe del ampay por ver 'Maricucha': “¡Ni tú ves esa novela!”

¡La ‘parcha’! Magaly Medina le respondió a Ethel Pozo, luego que la hija de Gisela Valcárcel aseguró que no vio el ampay de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado porque, en su lugar, sintonizó la telenovela de su casa televisiva, ‘Maricucha’.

“Lo que me han contado, no lo he visto naturalmente, en ese horario todos vemos ‘Maricucha’ obviamente”, expresó la hija de la Señito en la emisión de su programa América hoy.

Tras escuchar las declaraciones de Pozo, la Urraca le respondió. “Ni tú ves ‘Maricucha’ oye. Hasta tu equipo de producción, hasta el último chupe de tu programa, ve mi programa. Porque de lo contrario no tendrían contenido, que grandes mentirosos que son”, indicó Medina en tono de burla.

Su comentario desencadenó las risas de su equipo de producción. Además, la conductora de Magaly TV, la firme criticó a los presentadores de América hoy por asegurar que se trataba de una supuesta infidelidad, cuando esta ha sido confirmada por la esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes.

Magaly Medina agradece a su público por la sintonía de su programa

Magaly Medina también aprovechó para agradecerle a los espectadores por la sintonía que alcanzó su programa durante la transmisión del ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

"Muchas gracias por la audiencia de ayer. Cómo a este país le interesa los ampays. Hay algunos machistas por ahí que todavía siguen diciendo que ‘cómo es posible que yo destruya hogares’, todavía con esa mentalidad arcaica", expresó la Urraca.

Asimismo, la pelirroja se defendió tras las críticas que recibió de algunos usuarios, acusándola de ‘romper’ el matrimonio del futbolista y Rosa Fuentes.

"La que destruye un hogar no soy yo, sino aquel sinvergüenza que no supo respetar a la persona que prometió amarla y honrarla. Primero debió pensar con su cerebro antes de que, con otra parte de su cuerpo, antes de actuar. Acá las personas son adultas", agregó la conductora.