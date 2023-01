Renato Tapia se negaba a ver a su hijo según su primo: "Es su forma de ser"

¡Se negada a verlo! Magaly Medina difundió una conversación telefónica que mantuvieron Daniela Castro con José Martín Alva. En ella, el primo de Renato Tapia aseguraba que el futbolista no quería ver a su hijo.

En medio de la comunicación, Alva señaló que a él le encantaría que el pequeño pudiera comunicarse por videollamada con Tapia; sin embargo, este siempre se negaba.

“(A) Renato le voy a decir: ‘No, es que el gordo (el hijo no reconocido de Tapia) quiere hablar contigo’. ¿Tú crees que a mí no me gustaría que el gordo quizá, una vez a la semana, ahora que hay FaceTime, haga FaceTime con su papá?”, empezó diciendo el primo del futbolista de Celta de Vigo.

“No se lo pido, ¿sabes por qué no se lo pido? Porque Renato me podría decir, no primo, mejor no. Y le va a romper el corazón y de repente me va a llegar al pin… Hago lo que cada vez que vengas a Lima, por favor anda a ver al gordo y ya está”, agregó.

Asimismo, el primo de Tapia señaló que repudiaba la posición de su pariente; no obstante, esta era la manera que tenía el futbolista para no sentirse mal.

“Hace un huequito y va a ver al gordo, para que la relación siempre se mantenga. Si me preguntas si eso está bien. Esto está hasta las hue... para mí. Yo no comparto eso, me parece hasta el cu… pero es su forma de él de sentirse menos mier...”, acotó.

“Es su decisión, no puedo obligarlo a ser diferente, pero si tú lo quieres llamar y decir: ‘Oye Renato, tienes que ver más al gordo, o el gordo no te ve’, ‘quiero contarte que me siento una mier… por tu culpa todas esas cosas’, hoy no va a pasar”, finalizó.

¿Cómo se conocieron Daniela Castro y Renato Tapia?

Daniela Castro y Renato Tapia mantuvieron una relación desde los 9 hasta los 13 años. Ambos estudiaron en el mismo colegio y vivían en el mismo barrio de San Luis.

Tras su ruptura, cada uno siguió su camino, pero volvieron a coincidir en 2016 cuando ella ya tenía una hija y él estaba casado. Fruto de encuentro, nació el pequeño Fabrizio de 6 años.