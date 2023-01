Magaly Medina reveló que abogada de Daniela Castro demandará a Renato Tapia por filiación

Magaly Medina sorprendió el último lunes al revelar que el futbolista Renato Tapia no quiere reconocer a su hijo de seis años.

La periodista adelantó que seguirán el tema en su programa y que la abogada de Daniela Castro, la madre del pequeño, presentará una demanda contra el pelotero.

Renato Tapia será demandado por filiación

En una entrevista con Trome, Magaly Medina aseguró que la expareja de Renato Tapia, Daniela Castro, procedería a demandar al jugador para que reconozca a su pequeño.

“Hoy por la tarde, la abogada Claudia Zumaeta, espera presentar la demanda por filiación y evaluaremos qué más sigue. Hay reacciones del público en redes sociales de Tapia, del primo e incluso de la esposa”, respondió la Urraca.

Además, señaló que esperaba poder comunicarse con Renato Tapia y su familia, así como con su abogada para conocer su posición sobre el tema.

Renato Tapia se negó a reconocer a su hijo

Daniela Castro apareció en Magaly TV, la firme para denunciar que Renato Tapia se estaba negando a reconocer a su hijo de seis años. Según la exenamorada del futbolista, Renato no quiso hacerse cargo y le pidió a su primo, José Martín Alva, que la “controlara”.

“El 30 de setiembre me escribe su primo. Yo le dije que, si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada. Me dijo cómo se me ocurre”, explicó la mujer, quien aseguró que vivió con el primo de Tapia por cuatro años.

La mujer contó que Renato Tapia conoció a su pequeño, pero que no quería darle su apellido porque ya tenía una familia.

“Ahí fue en enero que Renato aparece, lo levantó, lo cargó y ahí pudimos conversar, poco, pero me dijo que no crea que todo lo que se ve en las redes porqu no tenía una vida agradable, pero que todo lo hacía por sus hijos”, comentó Castro.