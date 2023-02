Melissa Paredes le responde a Magaly tras burlas sobre su bikini: "Eres una acomplejada. Tienes que estar cuidando a tu marido"

¡No se guardó nada! Melissa Paredes le respondió a Magaly Medina, luego que esta asegurara que su presencia molestó a las socias de un club que visitó el último fin de semana junto a su pareja Anthony Aranda y su hija.

"¿Por qué agredir? Eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en que ayer tocó ese tema, ¿para qué? ¿Ya empezaste la campaña contra mí nuevamente? ¿Ya te están auspiciando otra vez?, ¿con qué motivo sacarme? No había ningún escándalo ni nada malo. Lo de clasista, racista y demás, sabemos que lo eres. Siempre lo has sido”, empezó diciendo la exreina de belleza luego que su programa difundiera imágenes de la Urraca en traje de baño.

Tras ello, la expareja del ‘Gato’ Cuba aseguró que nunca se referiría de manera despectiva al traje de baño de alguna mujer, incluida la presentadora de espectáculos. Asimismo, despotricó en contra de la Urraca por referirse al bikini que usó en su paseo familiar.

“Jamás diría que el bikini, que esto, porque te queda regio como a todas las mujeres… La única que es acomplejada eres tú, eres la única que tiene que estar cuidando a su marido eres tú, porque voltea a ver a otras mujeres", agregó la conductora de Préndete.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes?

En la edición de este lunes de su programa Magaly TV, la firme, Magaly Medina reveló que los socios del club que visitó el último fin de semana junto al Activador y su hija no vieron con buenos ojos que la modelo se paseara por las instalaciones con un diminuto bikini.

“Me mandaron estas imágenes el fin de semana, algunos amigos que tengo en el club árabe. Me contaron que estuvo Melissa con su hijita, con el Activador y una amiga más en la piscina. Me dijeron que causaron bastante comentario porque ella llegó con un pareo color naranja, luego se lo quitó y estaba en un hilo dental, luciendo lo que el cirujano le dio”, empezó diciendo la Urraca.

De acuerdo con las revelaciones de la conductora de espectáculos, las señoras del club cuestionaron la presencia de Paredes en las instalaciones del centro recreativo, pues no es socia. Asimismo, la Urraca confesó que fue la exesposa de Rodrigo Cuba quien pagó la cuenta.

“Las señoras conservadoras del club me contaron diciendo ‘cómo es posible que dejaran entrar al club a esta bataclana, preguntaban invitada de quién es’. De verdad, me lo contó un amigo que es socio, además, algo que fueron testigo muchas personas es que toda la comida que pedían la pagaba ella. Yo les creo a mis amigos porque es gente muy seria. El Activador, bien gracias, pero bueno, si él está como nano, ni modo, aliméntalo, porque te estás ahorrando nana, jajaja. Eso sí porque muchos señores con ese hilo dental estaban que miraban, que se le salían los ojos”, acotó.