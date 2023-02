Magaly Medina se rinde ante Ricardo Mendoza y Jorge Luna: “Tienen correa y se matan de la risa”

Magaly Medina destacó el buen humor de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Y es que, a pesar de las críticas, los conductores de Hablando huevadas le respondieron con bromas a la Urraca.

Lee también: Magaly Medina agradeció a los cajamarquinos por tributo en Carnaval: "Los llevo siempre en mi corazón"

Todo ocurrió cuando la conductora de Magaly TV, la firme emitió un reportaje sobre los precios del calzado y la ropa que usan los comediantes. Lejos de ofenderse, Luna y Mendoza le respondieron a la presentadora de televisión con un video, exponiendo los costos de sus atuendos y zapatillas. Es más, la llamaron “madrina”.

La Urraca se tomó sus reacciones deportivamente, por lo que no dudó en destacar su buen humor y “correa” con la que se tomaron sus críticas.

“Madrina, no sabía que tenía ahijados. Pero eso es tener correa, hay que tener correa, no es personal. Acá no los conozco, no les tengo cariño, no sé quiénes son, no tomo el café con ellos. Como toda gente de la farándula”, empezó diciendo la Urraca.

Leer también: Melissa Paredes le responde a Magaly tras burlas sobre su bikini: "Eres una acomplejada. Tienes que estar cuidando a tu marido"

Asimismo, la figura de ATV los tomó como ejemplo de cómo deben comportarse los artistas con sus críticas, pues asegura que estas son parte de su trabajo y no son personales.

“Por eso no hay que tomárselo personal, esto es profesional, por eso cuando la gente dice ‘ella me crítica y no me conoce’ para qué te quiero conocer, no me interesa. Yo juzgo lo que veo en televisión. Ellos se matan de la risa”, agregó.

Magaly ampaya a Ricardo Mendoza con modelo venezolana

Este no fue el único roce que Magaly Medina mantuvo con los conductores de Hablando huevadas.

A mediados de febrero, la Urraca acusó de infiel a Ricardo Mendoza tras ampayarlo con la venezolana Rosalía Franco cuando aún mantenía una relación con su novia Alicia Alparcana.

Lee también: Magaly Medina critica a Michelle Soifer por discusión con Ethel Pozo: “No soporta que la critiquen, se cree estrella”

Sin embargo, el popular Richavo aclaró que mantiene una relación abierta con su actual pareja, por lo que nunca le fue infiel.

“Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender, igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, mejor, tema abierto, jajaja”, escribió el comediante en sus redes sociales.