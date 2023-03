Magaly Medina explota contra los profesores universitarios de su hijo: "Eran unos pobres imb... Me detestaban"

Magaly Medina habló sobre su hijo Gianmarco Mendoza, de 38 años, en el programa de YouTube La Linares, conducido por la periodista Verónica Linares. La presentadora de televisión reveló que su heredero -actualmente- radica en el extranjero, donde puede gozar del anonimato que no tiene en Perú.

Magaly Medina despotrica en contra de los profesores universitarios de su hijo

Magaly Medina recordó las anécdotas con su hijo cuando era un estudiante universitario de la carrera de periodismo. La Urraca reveló que su heredero le pedía que no saludara a sus amigos cuando los llevaba a su casa.

“Mi hijo me decía ‘ahora que llegues, no salgas a saludar’. Pero a mí me dices no lo hagas (y lo hago), yo entraba saludar y ya me iba. Mi hijo se moría de la vergüenza, que su mamá entre”, contó la figura de ATV.

Por otro lado, la Urraca despotricó en contra de los profesores de su hijo. Y es que, su heredero tuvo que soportar las críticas de sus maestros hacia ella cuando cursaba la universidad.

“Me dolía por los idiotas de sus profesores, unos pobres imbé... que, en vez de palpar la realidad, lo que te enseñaban eran ‘ah, no, ese no es el tipo de hacer televisión’”, agregó.

Además, la presentadora de televisión puso en dudo la experiencia y calidad de enseñanza de los maestros actuales en las facultades de periodismo.

“Gente que a veces enseña en las universidades y que jamás ha pisado la redacción de un diario, gente que enseña y que jamás ha hecho un programa de televisión y no saben nada (...) ¿Ellos que sabrán de rating? nosotros tenemos que cautivar a una audiencia, ¿qué sabrá el profesor que te enseña pura teoría? La práctica es diferente”, acotó.

Pese a las constantes críticas, Medina aseguró que su hijo creció feliz y orgulloso de su madre.

“Es un chico fuerte, porque sobrevivió, nadie le hizo bullying. Mi hijo se sentía feliz y orgulloso de qué en su universidad los profesores me detestaban. Para él era algo normal. Él creció con los titulares horrorosos de ese tiempo que de mí decían de todo. Él no estuvo encerrado en un búnker y ajeno a la realidad”, finalizó.