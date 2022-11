Magaly Medina reconoce que Peluchín es una estrella de la TV y que nunca lo vetó: “No es mi canal”

Se vienen tiempos tranquilos. Magaly Medina celebró este martes 1 de noviembre sus 25 años en la televisión peruana. Durante su discurso, la popular Urraca no dudó en mencionar a Rodrigo González, a quien -de manera sorpresiva- aún considera su amigo y como una estrella de la TV.

“Lo recibimos como estrella. Es cierto porque lo es, en otro programa, en otro canal, pero lo es. Hay público para todo el mundo”, indicó en un primer momento la conductora de Magaly TV, la firme.

Luego, Magaly Medina aclaró que en ningún momento vetó a Rodrigo González de ATV. “En este canal yo no le cierro las puertas a nadie, porque no es mi canal, este canal tiene dueños, hay ejecutivos que deciden las pautas. Yo puedo tener un momento de engreimiento y decir ‘fulano no quiero que entre’, pero si acá el dueño del canal decide traer a perico de los palotes, está en todo su derecho de hacerlo”, aseguró la Urraca.

“Mientras este programa sea exitoso no querrán, porque así funciona la televisión, desgraciadamente el rating lo marca todo, de eso depende que la gente nos auspicie”, complementó.

Por último, agradeció a los programas de la competencia, pues sin ellos no hubiera alcanzado el éxito que tiene ahora. “La competencia estará ahí siempre y la gente como yo, que siempre compite, compito hasta con mi sombra, no por algo me dicen ‘animal televisivo’”, concluyó la conductora de espectáculos.