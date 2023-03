Magaly Medina reveló la época más oscura de su vida: “Estuve 15 días internada en el pabellón psicológico”

En una charla con Verónica Linares en su canal de YouTube, Magaly Medina rememoró los momentos difíciles que pasó al salir de la cárcel. Como se recuerda, la conductora fue llevada a prisión tras ser condenada por los problemas legales con Paolo Guerrero.

Detalles de su experiencia en prisión

Magaly Medina contó toda la experiencia que fue atravesar este proceso legal, el cual la llevó a prisión. La conductora confesó que durante todos los años en la cárcel nunca lloró y que permaneció en una especie de shock.

“Yo no lloraba en la cárcel. Lloré después de salir, salí con síndrome post traumático, que no sabía que tenía. La depresión siempre la he tenido, diagnosticada”, le comentó a Verónica durante la entrevista.

“Salí anoréxica porque no comía, sentía que estaba gorda, solo en la noche comía un yogurt y fumaba dos cajetillas de cigarro al día”, complementó Magaly Medina.

Su recuperación al salir de la cárcel

Luego de relatar su difícil experiencia en prisión, contó que decidió viajar a Estados Unidos para estar en compañía de su hermana para afrontar el cambio. Sin embargo, relató que las cosas no fueron fáciles, debido a que terminó internada por varios días tras un ataque nervioso.

“Un día cuando estaba con amigos muy queridos, de pronto me dio fiebre, una especie de tembladera, comencé a sentir que el corazón me latía demasiado fuerte, me ahogaba. Agarré mi seguridad y me vine a una clínica”, contó Magaly a Verónica.

Según comentó, en la clínica le hicieron diferentes exámenes físicos, pero los resultados arrojaron que tenía un síndrome post traumático.

"Comencé a gritar a llorar sin sentido, lloraba y lloraba, trajeron a un psiquiatra, estuve como 15 días internada en el pabellón psicológico. Era una cosa que no se conocía bien, se llamaba síndrome post traumático”, confesó Magaly un poco angustiada.

Para finalizar, manifestó que estuvo mucho tiempo medicada para tratar su enfermedad mental, pero que actualmente ya no toma pastillas. Verónica Linares luego de escuchar toda su historia, le dijo en son de apoyo: “Qué dura eres, claro y eso te va a pasar factura”.