Magaly Medina reveló que Luis Caycho falsificó su diploma de chef y no sería dueño de un restaurante en Barcelona

Magaly Medina reveló que Luis Caycho falsificó su diploma de chef. El Chamaco nunca habría estudiado en el Instituto Rambla de España. El documento que presentó para avalar su carrera cuenta con faltas ortográficas. Asimismo, la dueña del restaurante en Barcelona calificó a 'Luisito' de mentiroso.

Las mentiras de 'Luisito' Caycho

Magaly Medina quedó sorprendida cuando se enteró que Luis Caycho le mintió acerca de su diploma de chef. Para ello, se puso en contacto con Oriel Millán, gerente del Instituto Rambla de España. "No es ni una falsificación del diploma del certificado de aprovechamiento del curso que nosotros damos, no es ni el mismo formato, ni la misma imagen, ni nada igual", dijo el encargado.

De igual manera, la aparente dueña del local de 'La Caleta del Chamaco' desmintió a 'El Chamaco'. "Todo lo que dice es mentira. Ya el tema del restaurante yo lo abrí y yo lo cerré, de siempre", relató Karina Zaldivar.

La vez que se peleó con Lucía de la Cruz

Luis Caycho protagonizó una fuerte discusión con Lucía de la Cruz en el programa de la 'Urraca'. Esto sucedió luego de que la cantante señalara que no iba a asistir a un evento en San Martín de Porres. Igualmente, se molestó con 'Luisito' cuando este aseguró que quería casarse para obtener la nacionalidad española.

Lucía comentó que ella fue a cantar gratis en el restaurante de Caycho en España. "Yo viajé a Europa con mi plata y tú no me has pagado nada... Yo no he trabajado contigo", dijo la artista. 'El Chamaco' se defendió y dijo que si le pagó a su exesposa.