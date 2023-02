Magaly Medina sobre las invitaciones que recibió Melissa Paredes por parte de futbolistas: "A otras le ofrecen Tulum o un viaje a Máncora"

No se frenó. Magaly Medina se burló de Melissa Paredes luego de que esta dijera que algunos futbolistas le ofrecieron diversas cosas para conquistarla.

La periodista de espectáculos comentó que otras "embajadoras" consiguieron viajes al exterior y que no la valoraban.

Melissa llamó ridículos a los futbolistas

Melissa Paredes comentó en Teledeportes que terminó "choteando" a varios jugadores de fútbol cuando no tenía pareja. Y si bien no dijo de quiénes se trataba, comentó dos casos particulares.

"Un bien sinvergüenza me escribió para invitarme a Lunahuaná. El otro me dijo 'un shopping por el Jockey Plaza' y yo '¿Qué?'. Fue bien ridículo, ni les hablé, ni les respondí ni nada. Si les digo los nombres se mueren", declaró la ex de Rodrigo Cuba.

Por otro lado, prefirió que ya no le relacionen con el Gato, actual futbolista del Sport Boys.

La opinión de Magaly Medina

Ante estas declaraciones, Magaly Medina respondió lo siguiente. "Magaly Medina no se quedó callada y dijo lo siguiente al respecto: "Melissa si solo te invitaron a Lunahuaná y un shopping por el Jockey es que no te valoran, pero nada. A otras embajadoras por lo menos le ofrecen Tulum o un viaje a Máncora. No llega ni a embajadora junior".

Asimismo, mencionó a otros personajes que obtuvieron algo mejor que Melissa Paredes. "Hasta a Deysi Araujo la llevaron a Tulum y a ti una vuelta por el Jockey, y un pasaje a Lunahuaná en temporada baja. Lunahuaná, imagínate por dos soles se la querían llevar", dijo la periodista de espectáculos.