Makanaky anuncia su retiro tras confesión de violación: "Estén tranquilos"

¡Se despide de su público! Einer Gilber Alva León, mejor conocido como Makany, se pronunció en sus redes sociales, luego que la Fiscalía le abriera una investigación tras revelar que participó en una violación grupal contra una menor de edad. El popular tiktoker reveló, a través de sus redes sociales, que retirará de los escenarios hasta que las autoridades esclarezcan los hechos.

Lee también: Jonathan Maicelo negó que entrevista de Makanaky fuera 'Armani': "Lo dijo tal cual, nada se armó"

“Por el respeto a las autoridades pertinentes con las que ya nos encontramos aclarando este tema en la Fiscalía y el resto a mi público, dibujitas y dibujitos, me retiro por un momento de las tarimas, ya comuniqué a todos los lugares de Lima mi decisión en donde querían contar conmigo (shows) y se hizo la devolución de tal”, expresó el influencer en las historias de Instagram.

Asimismo, el tiktoker les pidió a sus seguidores que no entristezcan, pues su alejamiento de los escenarios será momentáneo.

Lee también: Magaly Medina arremete contra Makanaky: "Es un indeseable que debería estar pudriéndose en la cárcel"

“Gracias dibujitos, esto no es un adiós, es un hasta luego cuando vuelva y esta situación se esclarezca, por fin nos veremos de nuevo, así que estén tranquilos”, agregó.

Makanaky se despide de su pública tras polémica de violación.

Makany y su polémica entrevista con Jonathan Maicelo

Este domingo 26 de marzo, se viralizó un video protagonizado por Jonathan Maicelo y Makanaky. En él, el tiktoker revela que violó a una menor de edad con un grupo de amigos.

“Fue cuando estaba en el colegio (que tuve mi primera relación sexual). Me dijeron si quería ‘debutar’ y como estaba nervioso dije ‘no’. Fue a los 15 años, una chibola. ‘Pero ella no quiere’ me dijeron, pero a la fuerza lo vamos a hacer. Ella no quiso dejarse y como mis amigos son fríos de fríos, la cogieron”, relató el influencer en la polémica entrevista,

Lee también: Jonathan Maicelo se defiende después de charla con Makanaky: "Le hice una entrevista a una persona con un déficit intelectual bastante alto"

Tras sus declaraciones, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por el presunto delito contra la libertad sexual, según informó el Ministerio Público.

Makanaky confiesa una violación pic.twitter.com/lB2stN1oYb — saint (@canye_guest) March 24, 2023