Luego de que Juan decidiera abandonar la competencia, los participantes de Pesadilla en el paraíso han tenido que enfrentarse nuevamente a una nominación. Juan, que tenía la cabeza fuera del programa desde que Paloma González, su novia, lo abandonara, las cosas no fueron sencillas para él.

Asimismo, González tomó la decisión de eliminar todas las fotos que tenía junto a Juan Alfonso en su cuenta personal de Instagram e -incluso- dio por terminada su relación a través de una llamada telefónica. Tras ello, el excompetidor prefirió dar un paso al costado y concentrarse en retomar su relación.

¿Cómo fueron las nominaciones?

El primero en nominar fue Omar Sánchez, quien le dio su voto a Marco por algunas de sus actitudes mostradas en la granja. “La única persona que me queda es Marco. No tengo nada en contra de él, pero simplemente algunas de sus actitudes han repercutido en la granja. No me quedan más personas”.

Luego fue el turno de Lucía Dominguín, quien reveló que Marco había dividido a la familia. “Marco, porque ha repartido la familia. En el grupo Italia ha habido actitudes, como dice Omar, bastante raritas y feas. Si quieres te digo más, pero no hace falta”.

Por su parte Daniela Requena optó por darle su voto a Luci debido a que a veces siente que no muestra actitud. “Empiezo a ver que ella a veces está más cansada. Es una trabajadora. Sé que entiende esto como yo, que es un juego”.

La posición de Víctor Janeiro fue distinta y le dio su voto a Daniela porque era la única opción que le quedaba. “Con el dolor de mi corazón, pero ahora mismo tengo pocas opciones. Lucía para mí es intocable. Marco la verdad que tengo muy buena relación”.

Patricia Steisy no dudó en nominar a Marco. Incluso arremetió contra él. “Hoy estoy loca perdida. No entiendo que haya dos grupos. Está ausente, parece que no le importa nada de lo que les pasa a los compañeros”.

Finalmente, Dani G terminó por sentenciar a Marco, quien quedó como primer nominado. “No me gustan las personas prepotentes, impertinentes y maleducadas. Y a diferencia de ti yo te digo las cosas a la cara cuando me preguntas, no las digo en el río”.

Juan nominó a Daniela

Tras ello, el último eliminado ingresó nuevamente a la granja para decidir quién sería el segundo nominado. Sin embargo, nadie imaginó que fuera a optar por Daniela, quien se mostró bastante sorprendida con la elección.

De esta manera, los dos nominados de la semana son Marco Ferri y Daniela Requena. Todo quedará en las manos de los votantes, quienes serán los encargados de decidir quién permanecerá en competencia.