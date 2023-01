María Grazia Gamarra indignada con youtuber por no conocerla: "Sino sabes quién soy, para qué me vas a entrevistar"

María Grazia Gamarra es una de las actrices más reconocidas del medio local. La artista de 31 años ha participado en importantes producciones nacionales como Mi amor el wachimán, Mis tres Marías, Amor de madre y, en 2022, regresó a la pantalla chica para dar vida a Macarena Montalbán en la serie Al fondo hay sitio.

Sin embargo, al parecer, sus producciones no han logrado calar en todos los peruanos. El youtuber Wenderlandia no logró reconocerla al cruzársela en el Cusco.

La actriz de Av. Larco llegó hasta la ciudad imperial para la presentación de la camiseta de Cienciano. El evento se llevó a cabo en el Real Plaza de Cusco. Hasta este lugar también arribó el youtuber cusqueño Wenderlandia para cubrir los por menores de la exposición de la nueva piel del club de sus amores.

Al verla en el centro comercial, el youtuber intentó obtener una entrevista con la actriz, a pesar de no reconocerla. “¿Cuál es tu nombre?”, le preguntó el influencer, a lo que Gamarra respondió entre risas: “Si no sabes quién soy, ¿para qué me vas a entrevistar?”.

Tras ello, María Grazia se retiró del lugar y el youtuber les preguntó a los asistentes que se encontraban a su alrededor de quién se trataba. Los espectadores le avisaron que era una de las protagonistas de Al fondo hay sitio.

María Grazia Gamarra disfrutó de sus vacaciones con sus hijas y esposo

Previo a su regreso a Perú, María Grazia Gamarra disfrutó de sus vacaciones en el extranjero acompañada de sus hijas Eva y Elena y su esposo Heinz Gildemeister. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes de su paseo.

Gamarra ya se encuentra en el país para sumarse a las grabaciones de Al fondo hay sitio, que estrenará nueva temporada este 9 de enero.