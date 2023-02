Marina Mora respalda a Luciana Fuster: "Ha trabajado desde muy chica para ser Miss Perú"

Desde que Luciana Fuster anunció su candidatura al Miss Perú, algunos personajes de la farándula expresaron su opinión respecto al tema. Marina Mora también se unió a la lista de personalidades que apoyaron a la chica reality.

La empresaria cree que la chica reality está preparada y es su favorita para ganar el certamen de belleza.

La empresaria Marina Mora no solo apoya a Luciana Fuster, sino también desea que Brunella Horna presente su candidatura para participar en el certamen. "Me parece que reúne todas las cualidades, ojalá que Brunella se anime, obviamente desde aquí le desearíamos toda la suerte y bienvenida para prepararse con nosotros cuando quiera", dijo la ex Miss Perú.

De igual forma, aclaró que, a pesar de que Brunella no tenga experiencia en la pasarela, lo importante es el desenvolvimiento escénico. Aunque cree que un poco de preparación siempre ayuda a mejorar las posibilidades de las candidatas.

Marina Mora Confía mucho en Luciana

Para Mora, la novia de Patricio Parodi está capacitada para representar a nuestro país en un certamen de belleza. "Luciana es una chica muy preparada, ha trabajado desde muy chica para ser Miss Perú, creemos que tiene buena oratoria, buena pasarela, desenvolvimiento escénico... Ella es una chica que va bastante preparada", comentó la exmodelo.

Por último, la ex reina de belleza le deseó lo mejor a Luciana Fuster. "A Luciana nosotros la hemos tenido aquí, en Marina Mora Escuela, ella fue Miss Teen Model Perú 2015, la queremos, la valoramos y obviamente le mandamos toda la buena vibra", exclamó Marina.