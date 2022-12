Melissa Paredes descarta ir a concierto de RBD con el 'Activador': "Quiero ir con mis amigas"

Melissa Paredes reveló que de confirmarse un concierto de RBD en Perú, sería una de las primeras en comprar un boleto para el evento. Sin embargo, aclaró que no iría con Anthony Aranda, sorprendiendo a sus seguidores.

Melissa Paredes se declara fan de RBD

Melissa paredes publicó un video en sus historias de Instagram donde hablaba emocionada sobre el retorno a los escenarios de la banda mexicana RBD. Aunque aún no se ha confirmado los países que incluirían en su gira por Latinoamérica, la modelo confesó que es una gran fan de la agrupación y que acudirá al concierto.

“Quiero decirles que estoy muy feliz de que viene RBD. Tiene que venir a Perú, cuando era chica, yo moría por ir al concierto de RBD, obviamente no me alcanzaba el money y no pude ir”, confesó.

Sin embargo, en ese momento apareció su pareja Anthony Aranda quien interrumpió su declaración.

“Pobrecita”, se le escucha decir al bailarín.

Melissa Paredes no quiere ir a concierto con Anthony Aranda

Luego que Anthony Aranda la interrumpiera y se burlara de su revelación, Melissa Paredes lo cuadró recalcando que no iba a ir al concierto de RBD con él.

"Me arruinas mi historia (...) no pude ir entonces, me quedé con las ganas. Sí, qué triste Anthony, no te burles de mí. Ahora obviamente voy a ir, lo decreto (...) espero hacer mi cola y sino la reventa, me vas a llevar me imagino, aunque no, yo quiero ir con mis amigas", recalcó descartando de esta manera al Activador, pese a que este le había dicho que ya se estaba aprendiendo las letras de las canciones.

El retorno de RBD ha causado algarabía en varios famosos internacionales como Danna Paola, Karol G y Bad Bunny.

