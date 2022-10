Melissa Paredes lanza dardo contra Ethel y Janet: "Les voy a dar la espalda como me la dieron a mí"

Melissa Paredes regresó a la pista de baile de El gran show. La modelo fue presentada como uno de los ‘jales’ estrellas en el estreno del programa de Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la bailarina salió del show tras ser ampayada con su bailarín Anthony Aranda, mejor conocido como el Gato activador.

Al finalizar su presentación, la expareja del Gato Cuba fue abordada por Edson Dávila Giselo y aprovechó sus cámaras para mandarle fuertes mensajes a Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes fueron sus compañeras en el programa América hoy hasta antes de su ampay.

“Perdón, ¿quién eres ah? ¿De América Hoy? Lo siento, pero no tengo nada que hablar con ustedes. De esas (conductoras de América Hoy) ni me hables, ¿me explicas esas hipocresías de las pancartitas?”, empezó diciendo Paredes.

No obstante, al ser consultada sobre sus excompañeras de programa, la modelo les envió indirectas, luego que no le mostraran su apoyo al ser ampayada con el Gato activador.

“¿Sabes qué es lo malo con la Ethel? Que no puedo, no puedo decir nada malo, me da cólera porque cuando habla de mi novio, ay se hace ¿no?... Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí”, agregó.