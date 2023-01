“¡Qué no la vuelva a fregar!”: el mensaje de Melissa Paredes al 'Gato' Cuba por su primer aniversario con Ale Venturo

¡Le mando su chiquita! Rodrigo Cuba y Ale Venturo celebraron su primer aniversario juntos este jueves 19 de enero. Melissa Paredes le envió un mensaje al ‘Gato’ en Préndete, programa matutino que conduce junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

Tras ser consultada por la ex de Christian Domínguez sobre qué mensaje le enviaría a su expareja por su aniversario con la influencer, la conductora aprovechó para aconsejar al futbolista.

“Qué no la vuelva a fregar”, expresó la ex Miss Perú. “Los hombres pasan bien ‘caletas’, a los hombres no se les dice nada, pero más respeto”, agregó Paredes ante la sorpresa de ‘Metiche’.

¿Cómo celebraron Ale Venturo y Rodrigo Cuba su primer aniversario?

Rodrigo Cuba y Ale Venturo celebraron su primer aniversario compartiendo románticos mensajes en sus redes sociales.

“Feliz aniversario amor. Gracias por todos los momentos lindos que hemos coleccionado a pesar de las adversidades. Me queda claro que nuestro amor es más fuerte de lo que pensábamos. Te amo”, escribió la empresaria en las historias de su cuenta de Instagram.

Por su parte, el futbolista compartió un video resumen con los momentos más importantes que ha vivido junto a la madre de su segunda hija junto a un romántico mensaje.

“Feliz aniversario mi amor. El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras. Te amo demasiado”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Como se recuerda, el deportista inició una relación con la empresaria luego de separarse de Melissa Paredes debido a una infidelidad de la modelo. A los pocos meses de empezar su amorío, ambos anunciaron que se encuentran esperando a su primera hija en común.