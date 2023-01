Merly Morello reveló por qué viajó a Europa: “Fue por salud mental”

Merly Morello, actriz conocida por su trabajo en De vuelta al barrio, regresó de un largo viaje por distintos países de Europa y aclaró en una entrevista que nadie le paga sus gustos, pues puede mantenerse sola.

Merly Morello aclaró el motivo de sus viajes

Merly Morello compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías de sus viajes a Europa y reveló que no había sido debido al trabajo.

“Más que nada por salud mental. Necesitaba vacaciones y podía dármelas y pagarlas sin tener que pedirle dinero a nadie”, aseguró.

La actriz de 18 años estuvo por España, Portugal, Francia e Italia, pero aclaró que todo se lo pagó gracias a su trabajo y no tiene un Sugar Daddy.

“Por Dios, ya quisiera tener a alguien que pague las cosas, pero no. Trabajo desde los 13 años, no necesito a nadie que me mantenga en lo absoluto, yo he pagado todas mis cosas, soy una mujer independiente y ha sido lindo darme cuenta de que, gracias a mi chamba, de haberme ‘roto el lomo’, he podido lograr este viaje completamente sola”, explicó.

Merly Morello habló sobre sus críticos

La también influencer comentó que sus haters aumentaron sus inseguridades, pero que ella era su mayor crítica.

“Más que los haters, creo que la persona más cruel conmigo misma soy yo. Gracias a las inseguridades que me ha generado el resto del mundo y los traumas con los que vengo, me hago internamente mucho daño y si encima hay impulsos externos todo se complica”, reveló.

Sin embargo, señaló que tenía ayuda profesional para poder lidiar con esos pensamientos: “tengo mi psicóloga, mi psiquiatra estoy en comunicación con ellos. Creo que es muy necesario tener acompañamiento psicológico”.