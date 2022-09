Park Eun Bin: conoce la vida amorosa de la actriz de ‘Woo, una abogada extraordinaria’

Park Eun Bin es una de las actrices coreanas más aclamada. Su personaje de Woo Young-woo en la serie de Netflix Woo, una abogada extraordinaria ha consolidado su fama.

A sus 30 años, la estrella coreana posee una larga lista de producciones con su nombre. Sin embargo, son pocos los detalles que se saben de su vida privada y de su vida sentimental.

¿Park Eun Bin está enamorada?

Aunque de momento, no se sabe si la actriz está interesada en alguien, un detalle que ha sorprendido a sus seguidores es que Park Eun Bin nunca ha tenido novio.

Durante una entrevista, la artista señaló que le incomodaba que la acecharan por esta situación. Pero debido a su apretada agenda no ha tenido la oportunidad de tener citas.

“Quería ocultar el hecho de que nunca había tenido citas. Nunca tuve la oportunidad de conocer a alguien. Honestamente, no es vergonzoso que esté sola, pero no me gusta la palabra ‘single since birth’ (sin novio desde que nació), hace que parezca que algo anda mal conmigo”, reveló.

Asimismo, en otras declaraciones dijo que esta característica la hacía parecerse mucho a su personaje de Song Ji Won del k-drama Hello my twenties.

Eun Bin señaló que trabaja desde los 6 años en el medio y solo se ha dedicado a las cámaras olvidándose de su vida personal.

Park Eun Bin: ¿con qué actores se le ha involucrado?

Debido a la química que muestra en la pantalla con algunos de sus colegas, la prensa coreana y sus seguidores la han vinculado con algunas estrellas conocidas, como Kai de Choco Bank, Kim Min-jae de Do you like Brahms y Yoo Seung-Ho de Operation Proposal.

No obstante, no se han encontrado fotos o videos que los pongan en evidencia.