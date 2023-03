'Pasapalabra': ¿Por qué los nuevos participantes no duran en el programa?

La rivalidad entre Rafa y Orestes dejó huella en Pasapalabra. Sin embargo, el programa tiene problemas para encontrar a competidores como ellos, ya que el público cree que los actuales duran poco tiempo.

El problema con los nuevos participantes

La victoria de Rafa Castaño ante Orestes fue uno de los puntos más altos del programa. Después de la marcha de ambos participantes, Jorge hizo su ingreso al show el pasado viernes 17 de marzo. El madrileño ha vencido a 4 rivales en las últimas semanas, la más reciente fue una maestra de Filología llamada Elena Valverde.

Lee también: Orestes habló después de su derrota en 'Pasapalabra': "Estoy con una resaca emocional".

Uno de los motivos de la poca duración de los concursantes tiene que ver con la famosa 'Silla Azul'. El coordinador de guiones Borja Pérez explicó lo difícil que es este desafío. "La prueba es en frío, de pie ante todos. Como una tanda de penaltis. El novato puede sufrir porque todos te están mirando", dijo el guionista. Los nervios y la falta de experiencia son los que terminan afectando a los participantes, por lo que el show está evaluando hacer algunos cambios en su formato", expresó.

Alfonso Arús defiende a Orestes

Susanna Griso criticó a Orestes por mantenerse callado después de su derrota contra Rafa Castaño. No obstante, su compañero Alfonso Arús piensa que el exparticipante está en su derecho a no dar declaraciones. "Bueno, yo también estaría medio hundido, pero también coincido en que no tiene por qué dar explicaciones. Si no quiere, pues no quiere y ya está", declaró el periodista.

Lee también: Susanna Griso critica a Orestes por comunicado: “Menos victimismo”.

Andrés Guerra, otro de los panelistas del programa, cree que el burgalés solo desea mantenerse alejado de la prensa. "No tiene que esconder nada, simplemente, no le gusta hablar a los medios y punto", aclaró el colaborador. Orestes escribió varios tuits donde afirmaba que pasaba por una 'resaca emocional' y aseguró que tergiversaron las declaraciones de su colega Luis de Lama.