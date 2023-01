'Pesadilla en el paraíso 2': Maite Galdeano fue mordida por un cerdo

Maite Galdeano vivió un momento bochornoso en Pesadilla en el paraíso 2 al ser atacada por un cerdo dentro de la granja. La participante le decía a José Antonio Avilés que los animales la amaban y que no le hacían nada porque ella era “la elegida de Dios”.

Sin embargo, cuando quiso poner a prueba su divinidad se llevó una ingrata sorpresa y un hematoma en la pierna.

'Pesadilla en el paraíso 2': Maite Galdeano y su impase con un cerdo

En el último episodio de Pesadilla en el paraíso 2, Maite Galdeano quiso jugar con los animales de la granja. La madre de Sofía Suescun puso especial interés en unos cerdos que estaban encerrados a los cuales acariciaba como cachorros.

“Hola está aquí mamá, está aquí la elegida de Dios. A mí no me muerde, soy la elegida de Dios”, señalaba muy entusiasmada.

José Antonio Avilés quien estaba con ella no opinaba lo mismo y le advertía que se aleje. “Maite que te va a morder, te va a dejar sin manos”, le gritaba.

No obstante, Galdeano no le hizo caso y entró al encierro de los cerdos alzando las manos como si fuera una divinidad. La alegría le duró pocos segundos ya que uno de los paquidermo le dio un mordisco en la pierna.

'Pesadilla en el paraíso 2': Maite Galdeano asustada por mordida de cerdo

Inmediatamente sintió el dolor de la mordida, Maite Galdeano empezó a gritar desesperadamente: “Llamad al doctor, llamad al doctor”, recalcó.

“Ha sido como sentir un tenedor que atravesaba toda mi carne, toda la pierna”, señaló la concursante.

“Ella iba de valiente y yo le he dicho que te va a morder, te va a morder, y ella ha dicho: no, no, yo soy la elegida de Dios”, la remedó José Antonio Avilés

Galdeano mostró su pierna moreteada, mientras el resto de sus compañeros de Pesadilla en el paraíso 2 la acompañaban.

“Pero si tú eres la elegida de Dios, tócate un poco y se te quita”, bromeó Avilés.

“No te burles de eso que tú crees en las vírgenes (…) Además, Jesucristo sangraba”, señaló Maite a lo que José Antonio le respondió que él “creía en las vírgenes, pero no en ella”.

